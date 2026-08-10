Курорт Бурабай хотят вывести за пределы привычного сценария, когда основной поток туристов собирается летом вокруг нескольких самых известных озер и достопримечательностей. На курорте развивают новые зоны отдыха, гостиницы, общественные пространства и дороги, чтобы распределить людей по территории и продлить сезон, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

Сейчас на Щучинско-Боровскую курортную зону приходится около 86% туристского потока Акмолинской области. Поэтому одна из задач на ближайшие годы заключается в том, чтобы часть отдыхающих переключилась на другие площадки.

Для этого развивают территории вокруг Большого Чебачьего, новые курортные комплексы и объекты за пределами самых загруженных мест.

От Абылай хана до Большого Чебачьего

Среди проектов реконструкция гостиницы «Абылай хан». Рядом планируют открыть этно-кофейню с конюшней и визит-центр.

Продолжается развитие общественного пространства «Болектау», лодочных станций и санитарных объектов.

На улице Алимусиных готовится реконструкция со строительством моста через реку Громотуха. Проект должен изменить транспортную схему внутри курортной зоны и облегчить доступ к отдельным объектам.

Еще одна новая точка притяжения может появиться возле многофункционального Конгресс-центра. Прорабатываются парковочная зона, коттеджный городок Burabay Grand Village и курорт Aqbura Resort.

Отдельное направление связано с озером Большое Чебачье. Оно входит в число территорий, куда планируется перенаправить часть туристского потока.

Такой подход уже закреплен в Комплексном плане развития курорта. Он предусматривает развитие инфраструктуры не только возле Щучьего и Борового, но и у Катарколя, Малого и Большого Чебачьего и Жукея.

Зачем Бурабаю новые локации

Проблема курорта давно заключается в концентрации отдыхающих в нескольких точках. В разгар сезона нагрузка ложится на дороги, парковки, пляжи и инженерные сети.

Поэтому новые проекты рассматриваются не просто как строительство очередных гостиниц. Расчет сделан на то, чтобы турист мог провести несколько дней в регионе, не ограничиваясь Боровым и Щучьим.

По ранее утвержденному плану в курортной зоне определены 34 приоритетных проекта инженерной и транспортной инфраструктуры. Предусматривалось строительство и реконструкция около 400 километров сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 116 километров электросетей и 80 километров дорог.

Часть инфраструктуры уже появилась. В Бурабае оборудовали новые смотровые площадки, парковки, пикниковые зоны, расширили веломаршруты. В районе озера Жукей создается новый туристический маршрут.

Следующая задача связана с зимой и межсезоньем. Власти рассчитывают, что гостиничные проекты, новые общественные пространства и деловая инфраструктура позволят Бурабаю принимать гостей не несколько летних месяцев, а круглый год.