За первые 7 месяцев 2025 года национальные парки Казахстана стали точкой притяжения для почти 2 миллионов туристов, передает BAQ.KZ.

Такие цифры говорят о стремительном росте интереса к экологическому и внутреннему туризму. Казахстанцы и гости страны всё чаще выбирают активный отдых на природе, предпочитая горы, леса и озёра шуму мегаполисов.

Лидером по популярности ожидаемо стал национальный парк "Бурабай" в Акмолинской области, принявший свыше 600 тысяч посетителей. Уникальные ландшафты, сочетающие сосновые леса, скалы и озёра, давно закрепили за этим местом неофициальный статус "казахстанской Швейцарии". Туристы едут сюда семьями, за оздоровлением, природным спокойствием и возможностями для активного отдыха.

На втором месте — Иле-Алатауский национальный парк, который за январь–июль 2025 года посетили 507 541 человек. Природный массив, раскинувшийся у подножия Заилийского Алатау, остаётся популярным у жителей Алматы и туристов благодаря своим горным маршрутам, водопадам, биоразнообразию и отличной транспортной доступности.

Бронзу по посещаемости взял нацпарк "Көлсай көлдері" — более 350 тысяч человек побывали на живописных озёрах Көлсай и Каинды. Эта локация стабильно входит в топ туристических must-visit мест в стране и любима за кристально чистую воду, горные пейзажи и уникальные природные виды.

В пятёрку самых посещаемых парков также вошли:

Чарынский национальный парк с его знаменитым каньоном, напоминающим мини-версию Гранд-Каньона. Это место особенно привлекает фотоэнтузиастов, любителей джип-туров и этнографических экспедиций.

Баянаульский нацпарк — первый в истории Казахстана. Расположенный в Павлодарской области, он славится мягким климатом, чистыми озёрами и горными ландшафтами, делая его идеальным направлением для семейного отдыха и кемпинга.

Рост интереса к нацпаркам говорит о переоценке туристических приоритетов — всё больше людей выбирают не заграничные курорты, а казахстанскую природу, которая ничуть не уступает по красоте. Эксперты считают, что тренд на экологический туризм продолжит расти, особенно при развитии инфраструктуры и сервисов внутри страны.