В области Абай на отдельных участках республиканских дорог введены временные ограничения движения из-за метели, сильного бокового ветра и ограниченной видимости, передает BAQ.KZ. Как сообщили в "КазАвтоЖол", ограничения касаются участков трасс KAZ07 (с. Калбатау – с. Кокпекты), KZ18-03 (с. Таскескен – с. Урджар) и других участков, где проезд будет ограничен с 10:30 и с 17:00 часов 12 декабря.

Для обеспечения безопасности и расчистки дорог задействованы 21 единица спецтехники, две дорожно-ремонтные службы и четыре автомобиля. Фиксируются факты несанкционированного проезда через блок-посты — 15 легковых и 16 грузовых автомобилей, информация передана в полицию.

Водителей просят воздержаться от поездок в период неблагоприятных погодных условий, соблюдать ограничения и не объезжать блок-посты. Нарушение правил создаёт угрозу жизни и безопасности, а также мешает работе экстренных служб. Все меры вводятся исключительно для безопасности участников движения.