Буровые отходы могут стать новым материалом для строительства дорог в Казахстане
Это может стать шагом к развитию «зелёных» технологий в дорожной отрасли.
В Астане на Региональном экологическом саммите 2026 года подписан меморандум между КаздорНИИ и компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», передает BAQ.kz.
Стороны договорились вместе изучить возможность применения буровых отходов в дорожном строительстве.
Идея в том, чтобы перерабатывать такие отходы и использовать их как вторичное сырьё при строительстве, ремонте и реконструкции дорог. Сейчас планируется провести исследования, протестировать технологии и запустить пилотные проекты.
Также специалисты намерены предложить изменения в строительные нормы Казахстана, чтобы учесть современные экологические требования и подходы устойчивого развития. Отдельно будет собираться и анализироваться информация о том, насколько эффективно можно применять такие материалы.
В КаздорНИИ считают, что это может стать шагом к развитию «зелёных» технологий в дорожной отрасли и более рациональному использованию ресурсов — при условии тщательной научной проверки и адаптации к климату страны.
