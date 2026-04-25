  • Буровые отходы могут стать новым материалом для строительства дорог в Казахстане

Это может стать шагом к развитию «зелёных» технологий в дорожной отрасли.

Сегодня 2026, 06:25
Фото: Istockphoto

В Астане на Региональном экологическом саммите 2026 года подписан меморандум между КаздорНИИ и компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», передает BAQ.kz.

Стороны договорились вместе изучить возможность применения буровых отходов в дорожном строительстве.

Идея в том, чтобы перерабатывать такие отходы и использовать их как вторичное сырьё при строительстве, ремонте и реконструкции дорог. Сейчас планируется провести исследования, протестировать технологии и запустить пилотные проекты.

Также специалисты намерены предложить изменения в строительные нормы Казахстана, чтобы учесть современные экологические требования и подходы устойчивого развития. Отдельно будет собираться и анализироваться информация о том, насколько эффективно можно применять такие материалы.

В КаздорНИИ считают, что это может стать шагом к развитию «зелёных» технологий в дорожной отрасли и более рациональному использованию ресурсов — при условии тщательной научной проверки и адаптации к климату страны.

