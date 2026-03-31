Business Central Asia: Казахстан уверенно движется к диверсифицированной экономике
Эксперт прокомментировал экономические преобразования в Казахстане
После проведения реформаторского референдума 2022 года Казахстан последовательно реализует курс на обновление политической и экономической модели. Одним из ключевых направлений стала диверсификация экономики, снижение зависимости от сырьевого сектора и развитие новых технологических отраслей.
На этом фоне усиливается внимание к цифровизации, внедрению инноваций и формированию экономики знаний. О том, какие изменения происходят в стране и какую роль в этом процессе играет искусственный интеллект, рассказал редактор Business Central Asia Индервир Сингх.
Эксперт считает, что экономика Казахстана после реформаторского референдума 2022 года развивается в направлении более устойчивой, технологичной и диверсифицированной модели.
«С момента первого реформаторского национального референдума 2022 года экономика Казахстана претерпела значительные изменения и отражает продуманную и ориентированную на будущее стратегию диверсификации, направленную на снижение зависимости от традиционных углеводородов. При этом искусственный интеллект становится ключевым элементом этой трансформации. Интегрируя ИИ в такие сферы, как финансы, логистика, энергетика и государственные услуги, страна ускоряет рост производительности и формирует экономику знаний», - сказал редактор Business Central Asia в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.
По его словам, поддерживаемые государством инновационные хабы, технопарки и партнерства с глобальными технологическими компаниями способствуют развитию экосистемы стартапов и научных инициатив в сферах машинного обучения, анализа данных и автоматизации. Эти процессы, как он отметил, сопровождаются инвестициями в цифровую инфраструктуру и образование, что позволяет готовить новое поколение специалистов для реализации технологических амбиций Казахстана и укрепления его позиций как регионального лидера цифровой трансформации.
Кроме того, по его словам, диверсификация экономики Казахстана открывает новые возможности для устойчивого роста и технологического развития.
«В то же время повестка диверсификации экономики Казахстана расширяет основы устойчивого развития в различных отраслях. Проекты в сфере возобновляемой энергетики, развитие передового производства, модернизация сельского хозяйства и рост финтех-сектора снижают зависимость от добывающих отраслей и открывают новые возможности для устойчивого экономического роста.
Искусственный интеллект играет важную роль в этом процессе - от повышения урожайности за счет точного земледелия до повышения эффективности транспортных и торговых коридоров, соединяющих Европу и Азию. Делая акцент на инновациях, предпринимательстве и международном сотрудничестве, Казахстан активно формирует более сбалансированную и ориентированную на будущее экономику, сочетающую технологический прогресс с долгосрочной стабильностью и инклюзивным ростом», - заключил Индервир Сингх.
