Бутан направит биткоины на строительство "Города осознанности"
Королевство инвестирует крипторезервы в новый экономический хаб
Правительство Бутана решило направить 10 тысяч биткоинов из государственного криптовалютного резерва на развитие футуристического проекта - "Города осознанности Гелепху", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
Объём инвестиций оценивается почти в один миллиард долларов.
Власти рассчитывают, что новый город станет ключевым экономическим центром страны и поможет привлечь иностранные инвестиции. Проект планируется реализовать с учётом буддийских ценностей, в гармонии с природой и культурными традициями королевства.
Бутан - небольшое гималайское государство с населением около 700 тысяч человек и ограниченными природными ресурсами. Основу его экономики составляет экспорт гидроэлектроэнергии в Индию. Несмотря на политику приоритета "валового национального счастья", страна сталкивается с высоким уровнем безработицы, особенно среди молодёжи.
Для диверсификации экономики Бутан активно развивает криптовалютный сектор, используя дешёвую электроэнергию для майнинга биткоина. Государство начало инвестировать в цифровые активы ещё в 2019 году и за это время сформировало значительные крипторезервы, что позволило ему войти в число крупнейших суверенных держателей биткоина в мире.
