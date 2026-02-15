Теория Большого взрыва под ударом? Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил галактики "старше Вселенной", сообщает BAQ.kz со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Стандартная космологическая модель исходит из того, что возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет. Однако новые наблюдения, полученные с помощью космического телескопа James Webb Space Telescope, поставили ученых перед серьезным вопросом: как объяснить существование галактик, которые, по расчетам, выглядят старше самой Вселенной на момент их наблюдения?

Группа исследователей из Институт астрофизики Канарских островов проанализировала данные по 31 далекой галактике. Согласно действующей теории, эти объекты существовали всего через 700 миллионов лет после предполагаемого Большого взрыва. Результаты работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Используя современные модели эволюции галактик с учетом влияния пыли, газа и сверхмассивных черных дыр, ученые оценили возраст звездного населения в этих системах. Выяснилось, что часть звезд сформировалась значительно раньше, чем допускает временная шкала стандартной модели ΛCDM. Один из наиболее обсуждаемых объектов — галактика JADES-1050323: расчеты показывают, что ее звездное население не укладывается в рамки возраста Вселенной на тот исторический момент.

«Галактика не может быть старше Вселенной, в которой она существует. Это противоречит базовой логике», — отметил один из авторов исследования Мартин Лопес-Корредойра.

Авторы работы подчеркивают: вероятность случайной статистической погрешности крайне мала. Если выводы подтвердятся дополнительными наблюдениями, это может означать необходимость корректировки или серьезного пересмотра современной космологической модели, описывающей происхождение и развитие космоса.

Проблема «слишком ранних» галактик обсуждается не впервые. Ранее астрономы уже обращали внимание на то, что некоторые объекты в ранней Вселенной выглядят чрезмерно массивными и структурно развитыми для своего предполагаемого возраста. На их формирование, согласно существующим расчетам, просто не должно было хватить времени.

Пока ученые призывают к осторожности в выводах и дальнейшей проверке данных. Однако сам факт подобных аномалий усиливает дискуссию о том, насколько полно сегодняшняя теория описывает историю Вселенной.