“Был на эмоциях”: аким в ВКО извинился за нецензурные слова в адрес сельчан
Акима сельского округа Восточно-Казахстанской области, выкрикивавшего нецензурные выражения во время общественных слушаний, привлекут к административной ответственности. Позже он записал видео с извинениями перед жителями, передает BAQ.KZ.
Ранее сообщалось, что аким Шиликтинского сельского округа во время обсуждения села позволил себе грубые высказывания в адрес присутствующих, что попало на видео и вызвало общественный резонанс.
После инцидента чиновник признал вину и извинился перед сельчанами.
"Вчера в нашем ауле были общественные слушания. Туда пришли посторонние люди и мешали проведению слушаний. Из-за этого они затянулись на пять часов. В это время я был на эмоциях и сказал неприличные слова. Прошу прощения у жителей округа", — сказал Толеухан.
Как сообщили в департаменте полиции, 36-летнего акима привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК — "Нецензурная брань в общественных местах".
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (78 640 тенге) либо административный арест сроком от пяти до 15 суток.
