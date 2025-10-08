Акима сельского округа Восточно-Казахстанской области, выкрикивавшего нецензурные выражения во время общественных слушаний, привлекут к административной ответственности. Позже он записал видео с извинениями перед жителями, передает BAQ.KZ.

Ранее сообщалось, что аким Шиликтинского сельского округа во время обсуждения села позволил себе грубые высказывания в адрес присутствующих, что попало на видео и вызвало общественный резонанс.

После инцидента чиновник признал вину и извинился перед сельчанами.

"Вчера в нашем ауле были общественные слушания. Туда пришли посторонние люди и мешали проведению слушаний. Из-за этого они затянулись на пять часов. В это время я был на эмоциях и сказал неприличные слова. Прошу прощения у жителей округа", — сказал Толеухан.

Как сообщили в департаменте полиции, 36-летнего акима привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК — "Нецензурная брань в общественных местах".

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (78 640 тенге) либо административный арест сроком от пяти до 15 суток.