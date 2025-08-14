В Усть-Каменогорске завершился ХХ юбилейный Республиканский слёт юных инспекторов движения имени Газиза Байтасова. Впервые он прошёл в международном формате – к казахстанским командам присоединились их ровесники из Кыргызстана. Своими впечатлениями о поездке в Усть-Каменогорск и участии в юбилейном слёте юных инспекторов движения с корреспондентом BAQ.KZ поделилась 14-летняя командир алматинского отряда Айару Телжан.

Семеро учеников школы №126 Алатауского района Алматы приехали на слёт после двух месяцев ежедневных тренировок. Всё началось с победы на школьном этапе, затем – первое место на районном и городском уровнях. Лишь после этого команда получила право представлять Алматы на республиканской арене.

"Участие в слёте я не назвала бы лёгким. Хотя мы подростки, это было похоже на настоящую работу. Мы готовились каждый день: учили ПДД, занимались с медиками, тренировались с регулировщиками, отрабатывали езду на велосипеде. У нас даже были выезды в разные места, чтобы учиться у специалистов", – признаётся Айару.

В Усть-Каменогорске алматинцы боролись за победу в конкурсах: "Турнир знатоков", "Юный регулировщик", "Фигурное вождение велосипеда", "Автогородок", "Юный санитар", "Знатоки ПДД" и "Агитбригада". Команда показала высокий уровень подготовки и в итоге заняла второе место в общем республиканском зачёте, уступив лишь костанайцам.

"Немного было обидно, потому что мы готовились своими силами, а у некоторых команд были дополнительные наставники. Но всё равно мы гордимся результатом. Серебро – это тоже победа", – делится Айару

Помимо командного успеха, алматинцы отличились и в личных номинациях. Серғали Дінислам стал первым в тесте по ПДД, Ораз Айару заняла третье место в "Автогородке", Қаппар Айзере – второе в фигурном вождении. Учитель команды Аида Камаловна получила серебро в конкурсе педагогического мастерства.

Победители и призёры получили гироскутеры, ноутбуки, планшеты, смарт-часы и другие ценные подарки. Каждому участнику вручили памятные рюкзаки и моноподы.

"Мы едем домой в поезде с ощущением, что сделали всё, что могли. Главное, что мы стали настоящей командой и показали, что умеем работать вместе", – говорит Айару.

Юбилейный слёт ещё раз доказал, что движение ЮИД – это не просто конкурс, а настоящая школа лидерства, ответственности и уважения к закону.