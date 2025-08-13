"Бьёт током": жители Алматы пожаловались на перила нового моста через Сайран
В социальных сетях жители Алматы массово сообщают, что перила нового понтонного моста через озеро Сайран бьют током, передает BAQ.KZ.
Публикации быстро распространились в городских пабликах и вызвали обеспокоенность горожан.
В городском управлении развития общественных пространств пояснили, что перила выполнены из нержавеющей стали. Электричество для освещения моста подаётся только в вечернее и ночное время, днём объект полностью обесточен.
Тем не менее, в акимате заявили, что рассмотрят поступившие жалобы. Подрядная организация проведёт дополнительную проверку и при необходимости устранит недостатки, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию моста.
На данный момент специалисты не выявили признаков поражения электрическим током, однако до завершения проверки жителям рекомендуют воздержаться от тесного контакта с перилами.
