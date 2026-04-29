Трамп обострил риторику в адрес Ирана
Он также написал резкое обращение к Ирану.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не будет участвовать во втором раунде мирных переговоров с Ираном, который должен был пройти в выходные в Исламабаде, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.
По словам Трампа, он заранее приказал своим представителям не лететь на встречу.
«Я сказал им, когда они уже собирались вылетать: вам не нужно лететь 18 часов, чтобы просто сидеть и говорить ни о чём», — заявил Трамп.
Он также добавил, что «все козыри сейчас у США», и Иран может связаться с Вашингтоном в любое время, если будет готов к соглашению.
В своей социальной сети Truth Social Трамп написал резкое обращение к Ирану, призвав страну «быстрее прийти в себя» и согласиться на сделку по ядерной программе. Пост сопровождался его фотографией с оружием и подписью «Больше никаких хороших парней».
Несмотря на отмену переговоров, Трамп заявил, что это не означает эскалации конфликта. По его словам, США пока не рассматривают вариант возобновления боевых действий.
