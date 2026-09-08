В 2027 году расходы республиканского бюджета Казахстана планируются на уровне 30,2 трлн теңге. При этом их реальная динамика будет зависеть от уровня инфляции, а среди важных факторов остаются источники финансирования, параметры дефицита и влияние бюджетных расходов на экономику. Об этом корреспонденту BAQ.KZ рассказал финансовый аналитик.

В номинальном выражении бюджетные расходы увеличатся на 2,5 трлн теңге, или на 9%. При прогнозируемой инфляции в диапазоне 7,5-9,5% реальная динамика будет значительно скромнее – от небольшого снижения до роста примерно на 1-1,5%.

По оценке главного аналитика Ассоциации финансистов Казахстана Рамазана Досова, сама сумма в 30,2 трлн теңге не выглядит как резкое расширение бюджетных расходов относительно масштабов экономики. На нее придется около 15% прогнозируемого ВВП.

Основной вопрос связан с тем, за счет каких источников будет финансироваться расходная часть.

Отметим, в 2025 году трансферты из Нацфонда составляли 5,25 трлн теңге. В 2026 году от целевого трансферта отказались, ограничившись гарантированным на 2,77 трлн теңге. Однако в 2027 году целевой трансферт появляется вновь – 2 трлн теңге в дополнение к гарантированному в размере 2,4 трлн теңге. Таким образом, общий объем перечислений из Нацфонда составит 4,4 трлн теңге.

«Период более сдержанного использования средств Нацфонда фактически продлился один год. Гарантированный трансферт рассчитывается в соответствии с бюджетным правилом, однако регулярное возвращение к целевым трансфертам ослабляет саму идею этого правила – ограничивать зависимость текущих бюджетных расходов от нефтяных накоплений», – пояснил Рамазан Досов.

Он отметил, если дополнительные расходы станут постоянными обязательствами, которые вновь потребуют трансфертов Нацфонда, то заявленная бюджетная консолидация будет постоянно переноситься на следующие годы.

При этом, как подчеркнул эксперт, увеличение расходов может быть экономически оправданным, если дополнительные средства носят временный инвестиционный характер и способствуют расширению потенциального выпуска.

Собственные доходы покроют две трети расходов

Собственные доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2027 году прогнозируются на уровне 19,9 трлн теңге. Это около 66% запланированных расходов.

Еще 4,4 трлн теңге поступят из Нацфонда, а дефицит бюджета составит 4,6 трлн теңге, или 2,3% ВВП.

Таким образом, почти 15% расходов непосредственно финансируются за счет трансфертов из Нацфонда, а еще значительная часть – посредством заимствований.

При этом доходная база растет медленнее расходов. Собственные доходы увеличиваются на 3,6% – с 19,2 трлн теңге в 2026 году до 19,9 трлн теңге в 2027 году, тогда как расходы вырастут на 9%.

Эксперт считает, что одномоментной угрозы устойчивости бюджета это не создает благодаря накопленным активам Нацфонда и относительно умеренному уровню государственного долга.

Однако принципиальным остается дальнейшее сокращение бюджетного разрыва. К 2029 году дефицит планируется снизить до 0,4% ВВП, а ненефтяной дефицит – до 2,5% ВВП.

Может ли рост расходов усилить инфляцию

Дополнительные 2,5 трлн теңге расходов эквивалентны примерно 1,25% прогнозируемого ВВП 2027 года. Их влияние на инфляцию, по мнению аналитика, будет напрямую зависеть от структуры расходов и качества освоения средств.

По словам Рамазана Досова, социальные выплаты и увеличение текущих расходов относительно быстро переходят в потребительский спрос. Если внутреннее предложение не растет сопоставимыми темпами, дополнительный спрос может трансформироваться в рост цен и импорта.

Он отмечает, что инфраструктурные инвестиции также способны создавать давление на цены на начальном этапе – за счет увеличения спроса на строительные материалы, рабочую силу и импортное оборудование. Но при эффективной реализации такие проекты в перспективе могут расширить предложение и снизить издержки бизнеса.

«Нацбанк повысил прогноз инфляции на 2027 год с 5,5-7,5% до 6,5-8,5%, среди причин прямо указав увеличение фискального импульса. Одновременно регулятор отметил, что пространство для дальнейшего снижения базовой ставки, которая сейчас составляет 16,25%, ограничено. Более высокий дефицит означает и больший объем госзаимствований. В условиях высоких ставок это может поддерживать доходности на долговом рынке и стоимость фондирования, конкурируя с частным сектором за финансовые ресурсы», – пояснил эксперт.

В результате, считает эксперт, часть стимулирующего эффекта государственных расходов может нивелироваться более жесткими денежно-кредитными условиями для бизнеса и населения.

Что почувствуют граждане?

На социальную сферу в 2027 году предусмотрено 10,5 трлн теңге, почти 35% всех расходов бюджета. Еще 739 млрд теңге направят на индексацию выплат и изменение численности их получателей.

По мнению аналитика, это позволяет частично защитить доходы наиболее зависимых от бюджета категорий населения от роста цен.

Другой канал влияния – занятость и деловая активность. На реальный сектор предусмотрено 3,8 трлн теңге, а с учетом бюджетов развития регионов совокупное финансирование составит около 7 трлн теңге.

Строительство дорог, объектов энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуры поддерживает занятость и доходы в смежных отраслях. В более долгосрочной перспективе эффект будет выше, если такие проекты позволят устранить инфраструктурные ограничения для частного бизнеса.

«Для граждан важен именно реальный, а не номинальный прирост доходов. При инфляции в диапазоне 7–9% значительная часть повышения соцвыплат и зарплат фактически компенсирует подорожание товаров и услуг. Если же бюджетное стимулирование дополнительно разгоняет цены, часть эффекта от увеличения госрасходов возвращается населению в виде более высокой стоимости жизни», – рассказал аналитик.

Рамазан Досов отмечает еще один менее очевидный канал – процентные ставки.

«Если высокий внутренний спрос и бюджетный импульс замедляют снижение инфляции, Нацбанк вынужден дольше сохранять жесткие денежно-кредитные условия. Для населения это означает более дорогую ипотеку и потребительские кредиты, для бизнеса – более высокую стоимость финансирования», – поделился эксперт.

Важнее результат, а не освоение средств

Говоря о приоритетах бюджета, эксперт отметил, что в нынешних условиях принципиальное значение имеет не столько выбор отдельных отраслей, сколько качество финансируемых проектов.

Дополнительный бюджетный импульс должен прежде всего расширять предложение в экономике либо повышать производительность.

Среди основных критериев аналитик назвал готовность проектов, понятный экономический эффект, измеримые KPI и способность государственных вложений привлекать частный капитал.

При этом эффективность бюджетных расходов, по его мнению, необходимо оценивать не по доле освоенных средств, а по росту производства, инвестиций и будущих бюджетных доходов. Простое увеличение текущих расходов быстрее поддерживает спрос, но значительно слабее влияет на потенциальный рост экономики.