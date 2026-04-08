В Казахстане зафиксировано одновременное укрепление государственных финансов и замедление инфляции. По данным за первый квартал 2026 года, доходы бюджета превысили план, а рост цен продолжает снижаться шестой месяц подряд, передает BAQ.kz со ссылкой на primeminister.kz.

По оперативным данным за первый квартал, исполнение доходов государственного бюджета (без учета трансфертов) составило 104,4%. При плане в 6,2 трлн тенге в бюджет поступило 6,4 трлн тенге, что на 268,7 млрд тенге больше запланированного. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 16,9%, или на 930,6 млрд тенге.

Причины динамики

В Министерстве отмечают, что «положительная динамика обеспечена за счет благоприятной конъюнктуры мировых рынков по ключевым экспортным товарам, увеличения объемов реализации товаров и услуг, а также повышения эффективности налогового и таможенного администрирования».

Основной вклад в рост обеспечили налоговые поступления, которые формируют 98% доходов республиканского бюджета. Они исполнены на 101,6% и составили 4 трлн тенге, увеличившись на 31,5% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост показали корпоративный подоходный налог (+16,9%), НДС на импорт (+24,2%) и налог на добычу полезных ископаемых (+35,7%).

Республиканский бюджет исполнен на 101,8%: при плане 4 трлн тенге фактические поступления достигли 4,2 трлн тенге. Доходы местных бюджетов также превысили ожидания — 109,3% от плана, или 2,29 трлн тенге.

Дополнительным фактором роста стало расширение налоговой базы.

«С начала года в специальном налоговом режиме для самозанятых зарегистрировано 392 тысячи физических лиц, а количество плательщиков НДС увеличилось на 10 тысяч субъектов», — отмечается в сообщении.

На фоне укрепления бюджетных показателей в стране продолжается замедление инфляции. В марте 2026 года месячный рост цен составил 0,6% против 1,0–1,1% в январе–феврале. Годовая инфляция снизилась с пиковых 12,9% в сентябре 2025 года до 11,0% по итогам марта.

В ведомстве подчеркивают, что «краткосрочный рост цен, связанный с изменением ставки НДС, был полностью абсорбирован экономикой в начале 2026 года и в настоящее время не оказывает влияния на инфляционные процессы».

По прогнозам Министерства национальной экономики, текущая динамика сохранится, и инфляция может выйти на однозначный уровень уже к началу 2027 года.

Отметим, согласно отчету Бюро национальной статистики инфляция за март 2026 года в Казахстане составила 11% в годовом выражении, немного снизившись по сравнению с февралем, когда показатель достигал 11,7%. Замедлился и месячный рост цен - до 0,6%, что почти вдвое меньше, чем месяцем ранее.

Читай также: Разрыв в 3 раза: где живут самые богатые и бедные казахстанцы