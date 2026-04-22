В Казахстане бюджет сферы образования могут передать с областного на районный уровень уже к новому учебному году. Об этом на заседании Мажилиса сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе заседания депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев вновь поднял вопрос о передаче бюджета образования с областного уровня на районный. По его словам, депутаты уже не раз направляли соответствующие запросы и озвучивали эту проблему с трибуны Мажилиса.

Как отметил парламентарий, во время поездок в села и районы акимы нередко указывают на одну из ключевых проблем: из-за того, что средства остаются на областном уровне, районные власти не могут своевременно решать вопросы школ и других образовательных учреждений. В связи с этим он поинтересовался, удастся ли реализовать такую меру до начала нового учебного года.

Отвечая на вопрос, Бауыржан Омарбеков сообщил, что Правительство всесторонне изучило предложенные депутатами поправки и поддержало инициативу о возврате расходов в сфере образования с областного бюджета на районный уровень.

При этом, по его словам, на областном уровне планируется сохранить только расходы на организацию летнего отдыха детей и обеспечение их горячим питанием.

Вице-министр также отметил, что пока работа над проектом окончательно не завершена. Однако до второго чтения необходимые поправки планируется внести в законопроект. По его словам, бюджетное законодательство позволяет это сделать, и теоретически есть возможность принять изменения до начала нового учебного года.