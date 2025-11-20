Бюджет развития регионов в 2026–2028 годах значительно увеличится и станет ключевым инструментом выравнивания инфраструктурной обеспеченности. Об этом на заседании Сената сообщил Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, передаёт BAQ.KZ

Согласно представленному проекту закона, объемы бюджета развития составят 1,8 трлн тенге в 2026 году, 3,2 трлн - в 2027 году и 4,1 трлн - в 2028 году. В сумме - 9,1 трлн тенге за три года. Эти средства будут распределяться с учетом показателей Системы региональных стандартов, что позволит обеспечить более равный доступ к базовой инфраструктуре.

"С учетом заложенных средств на бюджет развития показатель обеспеченности СРС составит 69,2%. В 2026 году финансирование будет направлено преимущественно на завершение ранее начатых проектов, в последующие - на запуск новых инициатив", – сообщил министр.

Дополнительно объекты общестранового значения и критическая инфраструктура будут финансироваться из республиканского бюджета. За счет Специального государственного фонда поддержат объекты социальной сферы. Также предусмотрена капитализация АО "Байтерек" в объеме порядка 1 трлн тенге для развития реального сектора экономики.

Государство также ланирует расширить объемы гарантий для крупных инфраструктурных проектов - строительства и реконструкции автомобильных и железных дорог. Эти меры, по словам министра, дополнительно увеличат совокупный бюджет развития регионов.