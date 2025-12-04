Сенатор Нурторе Жусип заявил о снижении эффективности государственной программы "С дипломом – в село" из-за системных нарушений со стороны её участников, передает BAQ.KZ.

По словам парламентария, часть молодых специалистов, получивших подъемные выплаты и льготные кредиты на жильё, не выполняет обязательства по обязательной трёхлетней работе в сельской местности. Это приводит к потерям бюджетных средств и ослабляет влияние программы на решение кадрового дефицита в регионах.

Программа действует много лет и направлена на привлечение молодых специалистов в сферу здравоохранения, образования, культуры, спорта и агропромышленного комплекса. За время её реализации поддержку получили свыше 114 тысяч выпускников, а почти 52 тысячи специалистов смогли улучшить жилищные условия. Однако, как отмечает сенатор, значительная часть средств используется неэффективно. Только за последние три года 166 участников нарушили условия договора, а объём невозвратов по кредитам превысил 784 млн тенге.

В своём запросе Нурторе Жусип акцентировал внимание на том, что эффективность программы остаётся под вопросом ,передает BAQ.KZ.

"Государство системно финансирует программу, однако остаётся вопрос — помогла ли она действительно решить кадровый дефицит на селе?", - заявил он.

Сенатор подчеркнул, что в сельской местности проживает 37% населения страны — около четырёх миллионов человек, и кадровая потребность остаётся высокой.

Сегодня 37% населения страны, то есть около 4 млн человек, живут в сельской местности. Только в Северо-Казахстанской области потребность в кадрах на 2025–2027 годы составляет 3 043 специалиста. При этом, хотя 114 тысяч человек получили подъемные, жильем обеспечили лишь 52 тысяч", — отметил он.

Жусип обратил внимание и на отсутствие анализа дальнейшей судьбы участников программы: остаются ли выпускники жить и работать в селе после истечения обязательного трёхлетнего срока.

"Остаются ли в последующем специалисты жить на селе – не известно, потому что официальные данные отсутствуют. Многие получают деньги, отрабатывают положенный срок и уезжают. Выплаты помогают привлечь молодого специалиста, но не дают достаточной мотивации остаться надолго", - подчеркнул он.

Сенатор также указал на отсутствие системной оценки условий жизни молодых специалистов — уровня доходов, доступности социальных услуг, обеспеченности качественным жильём. Он отметил, что слабая инфраструктура в селах, бюрократические сложности и различия в реализации программы между регионами продолжают подталкивать молодых специалистов к отъезду после окончания обязательного срока.

В завершение запроса Нурторе Жусип предложил пересмотреть действующий механизм программы с учётом обозначенных проблем, подчеркнув необходимость усиления контроля, повышения мотивации для специалистов и устранения системных факторов, препятствующих их закреплению в сельской местности.