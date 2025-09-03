В Мажилисе прошло первое пленарное заседание в рамках новой парламентской сессии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В повестке значились 18 вопросов. 16 из них касались новых законопроектов. Сегодня комитеты лишь приняли их в работу, обсуждения по ним не проводились. Среди них – проекты ключевых документов: Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, а также проекты бюджета и трансфертов общего характера на 2026-2028 годы.

Кроме того, в списке – Цифровой кодекс и пакет поправок в законодательство по вопросам цифровизации, изменения в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении", а также ряд международных соглашений. В частности, речь идёт о договорах с Кыргызстаном по вопросам аренды земельных участков и объектов на Иссык-Куле, а также о соглашениях с Марокко по вопросам выдачи, передачи осужденных лиц и взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Остальные два законопроекта – соглашения с Арменией – депутаты должны обсудить и после голосования передать на рассмотрение Сената. Речь идёт о ратификации соглашений о сотрудничестве в области миграции, а также о поездках и порядке пребывания граждан двух стран.