Бюджет Западно-Казахстанской области достиг 634 млрд тенге
За три года бюджет Западно-Казахстанской области увеличился на треть — с 475 до 634 млрд тенге, сообщил глава региона Нариман Турегалиев, передает BAQ.KZ.
"За последние три года объём валового регионального продукта увеличился с 4,4 трлн тенге до 4,7 трлн тенге, или на 6,5%.
Бюджет области вырос на 33,5% — с 475 млрд тенге до 634 млрд тенге", - сказал аким на брифинге в СЦК.
По его словам, В государственный бюджет поступило 1,6 трлн тенге, из них 597 млрд тенге направлено в местный бюджет, 990 млрд тенге — в республиканский бюджет. В Национальный фонд перечислено 2,8 трлн тенге.
В целом, по итогам прошлого года отмечен устойчивый рост по основным секторам экономики региона. В текущем году темпы экономического роста также сохраняются, подчеркнул аким.
