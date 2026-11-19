В Казахстане аудиторы получили возможность выявлять ошибки в финансовых операциях государственных учреждений еще до сдачи отчетности. Цифровая система анализирует бухгалтерские данные практически в реальном времени и помогает предупреждать нарушения без выезда проверяющих на место.

Как сообщили в Комитете внутреннего государственного аудита Министерства финансов, раньше нарушения нередко выявляли уже после нанесения ущерба бюджету. Теперь контроль постепенно переводят на раннюю стадию, когда ошибки еще можно исправить.

Для этого аудиторы работают с единым хранилищем бухгалтерских операций в системе «Е-Минфин» и облачной бухгалтерией. Доступ к учетным данным учреждений получают дистанционно, в том числе через программу «1С:Бухгалтерия».

Система управления рисками сопоставляет финансовые операции с установленными критериями и выявляет подозрительные отклонения. Среди них некорректные бухгалтерские проводки, несоответствия бюджетному законодательству, нарушения стандартов учета и нетипичные операции.

При этом выявленное отклонение не считается автоматически доказанным нарушением. Сначала информацию проверяют аудиторы, после чего государственным учреждениям направляют уведомления с указанием возможных ошибок и рекомендациями по их устранению.

Главное изменение заключается в том, что исправлять бухгалтерские ошибки можно еще до формирования финансовой отчетности. Это позволяет снизить риск искажения сведений об активах, обязательствах и финансовых результатах государственных учреждений.

Дистанционный формат сокращает расходы бюджета на командировки проверяющих.

Единое хранилище объединяет бухгалтерские данные разных государственных учреждений. Благодаря этому аудиторы могут сопоставлять их показатели и выявлять отклонения по общим критериям.

В Министерстве финансов рассчитывают расширить возможности цифрового контроля по мере наполнения системы сведениями об активах, запасах, движении денежных средств и бухгалтерской отчетности.

Новый подход предполагает переход от выявления уже совершенных нарушений к их предупреждению. При этом окончательные выводы по подозрительным операциям по-прежнему делают специалисты государственного аудита.