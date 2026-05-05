За занятия «на бумаге» получали деньги из бюджета в Жамбылской области

Специализированный межрайонный экономический суд рассмотрел иск Центра проведения спортивно-массовых мероприятий к ТОО "Т." и ИП "А.", передает BAQ.kz.

Средства из бюджета направлялись на проведение бесплатных спортивных занятий для детей.

Проверки прокуратуры и госаудита показали, что часть услуг фактически не оказывалась, несмотря на полученное финансирование. В частности, выявлены случаи фиктивного учета посещаемости. В электронные табели вносились недостоверные данные о детях, якобы посещавших секции.

В суде установили, что часть информации о посещениях была удалена самими поставщиками услуг. При этом доступ к редактированию системы был только у них, что исключает вмешательство извне или технические сбои. Восстановленные данные и показания свидетелей подтвердили, что некоторые дети не ходили на занятия по каратэ, боксу, таэквондо и борьбе, хотя деньги за них были выплачены.

Суд признал, что ответчики необоснованно получили бюджетные средства. Их доводы о непричастности и отсутствии нарушений подтверждения не нашли.

По решению суда:

с ТОО «Т.» взыскано более 1 млн тенге;

с ИП «А.» — 205 тысяч тенге;

также с них взыскана государственная пошлина.

Решение уже вступило в законную силу.