Бюджетные вложения в основной капитал Казахстана сократились на 46% за год

По данным Бюро национальной статистики, объём инвестиций в основной капитал Казахстана в январе-марте составил 3 462,9 млрд тенге. В реальном выражении рост на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года, но не все так позитивно.

Главная аномалия квартала – резкое снижение бюджетного финансирования. Если в январе-марте 2025 года государственные средства обеспечивали 21,6% всех капиталовложений, то в I квартале 2026-го их доля упала до 10,9%, а абсолютный объём сократился на 46,3%. Экономика переложила инвестиционную нагрузку на бизнес и собственные средства предприятий формируют теперь 70,2% всех капиталовложений, достигнув 2 432 млрд тенге.

Промышленность поглощает 43,5% всех капиталовложений (1 506,6 млрд тенге). При этом горнодобывающий сектор просел на 9,8% год к году, тогда как обрабатывающая промышленность прибавила 21,6%.

Лидером роста стало энергоснабжение. Инвестиции в генерацию электроэнергии, газа и тепла выросли в 2,5 раза (250,6% к прошлому году).

Операции с недвижимостью занимают 20,6% всех вложений (714,5 млрд тенге, +7,2% г/г). Транспорт и логистика 13,5% (468,6 млрд тенге). Информационный сектор вырос более чем вдвое (+101,3% г/г), хотя его абсолютная доля остаётся скромной 2,8%.

Тем временем инвестиции в образование рухнули на 72,5% г/г. Финансовый сектор потерял 39,3%.

Регионы - не стабильны

Костанайская область потеряла почти половину капиталовложений минус 45% г/г. Шымкент, третий по величине город страны, сократил инвестиции на треть. Туркестанская область при этом выросла на 71,2% и вышла на 10,2% общенационального объёма, уступая лишь Астане (11,9%) и Алматы (10,8%).

Около половины всех капиталовложений (57,5%) направлено на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, 37,5% на приобретение машин и оборудования. При этом физический объём затрат на технику и оборудование сократился на 9,1% г/г на фоне роста строительных работ на 21,5%.