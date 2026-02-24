Количество бюллетеней на референдум будет больше, чем число избирателей. Их изготовят с запасом в 1%, передает BAQ.KZ.

По информации ЦИК РК, количество изготавливаемых бюллетеней определяется на основании списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Согласно представленным сведениям и отчётам представителей акиматов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, местными исполнительными органами по Республике в списки включены 12 461 796 граждан.

– Нормой Конституционного закона «О республиканском референдуме» установлено, что бюллетени для голосования доставляются участковым комиссиям референдума с резервом в один процент от общего числа избирателей на участке. Следовательно, изготовлению подлежат бюллетени в количестве 12 586 413 единиц, – сообщили в Центризбиркоме страны.

При этом в ЦИК отметили, что бюлеттени доставят участковым комиссиям в сроки, установленные пунктом 5 статьи 27 Конституционного закона о выборах, – не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до дня голосования.