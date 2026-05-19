Бюрократические барьеры сняты с крупного инвестора в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Надзорный орган помог крупному инвестору решить проблемы, которые мешали началу строительства нового производственного цеха.
Проект стоимостью 20 млн долларов теперь официально запущен, а в будущем даст работу 50 людям.
Речь идет о компании, которая работает на рынке с 2008 года и занимается ремонтом и обслуживанием грузовой техники. Однако при реализации нового проекта инвестор столкнулся с бюрократическими препятствиями.
Во время прохождения государственной экспертизы компании сообщили о необходимости переноса границ водоохранной полосы. Кроме того, инвестору долго не выдавали разрешение на строительно-монтажные работы.
Ситуацией занялась столичная прокуратура совместно с Комитетом по защите прав инвесторов. После совещания с госорганами акимат принял решение о переносе границ водоохранной зоны, а компания получила все необходимые документы для старта строительства.
Сейчас работы на объекте уже начались.
Ранее сообщалось, что Премьер-министр потребовал наказать чиновников за затягивание инвестпроектов.
Читайте также:
Самое читаемое
- Работодатели начнут платить больше: как изменится пенсионная система
- Делегация области Абай ознакомилась с передовым опытом животноводства в Австралии
- Летающее такси тестируют в Алатау: первые полеты уже скоро
- Президент поздравил Олжаса Сулейменова с 90-летним юбилеем
- Смертельный наезд под Алматой: проверяют информацию о причастности полицейского