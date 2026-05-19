Бюрократические барьеры сняты с крупного инвестора в Астане

Надзорный орган помог крупному инвестору решить проблемы, которые мешали началу строительства нового производственного цеха.

Проект стоимостью 20 млн долларов теперь официально запущен, а в будущем даст работу 50 людям.

Речь идет о компании, которая работает на рынке с 2008 года и занимается ремонтом и обслуживанием грузовой техники. Однако при реализации нового проекта инвестор столкнулся с бюрократическими препятствиями.

Во время прохождения государственной экспертизы компании сообщили о необходимости переноса границ водоохранной полосы. Кроме того, инвестору долго не выдавали разрешение на строительно-монтажные работы.

Ситуацией занялась столичная прокуратура совместно с Комитетом по защите прав инвесторов. После совещания с госорганами акимат принял решение о переносе границ водоохранной зоны, а компания получила все необходимые документы для старта строительства.

Сейчас работы на объекте уже начались.

Ранее сообщалось, что Премьер-министр потребовал наказать чиновников за затягивание инвестпроектов.

Читайте также: