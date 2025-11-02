Это событие стало важной культурной инициативой международного уровня, реализованной в рамках празднования 180-летия великого мыслителя. В проекте приняли активное участие акимат области Абай и меценаты региона, обеспечившие полную финансовую и организационную поддержку установки памятника, передаёт BAQ.KZ.

Бюст, выполненный из мрамора, установлен в парке Вилла Грациоли в Риме. Автор произведения – известный скульптор из Семея Нурбол Калиев, ранее создавший памятники "Абай ұлдарымен", а также монумент "Ұстаз бен шәкірт", посвященный Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Итальянской Республике Ерболат Сембаев, представители итальянской интеллигенции и официальная казахстанская делегация.

Появление образа великого Абая именно в Риме символизирует духовный мост между культурами и цивилизациями.

Наследие Абая Кунанбаева высоко ценится во всем мире. Памятники и бюсты великому поэту установлены во многих крупнейших городах и столицах мира, среди которых — Ташкент, Москва, Казань, Бишкек, Пекин, Каир, Будапешт, Тегеран, Анкара, Стамбул, Нью-Дели, Женева, Париж, Ренн, Сараево, Тбилиси, Берлин, Сеул, Харьков, Баку и Рио-де-Жанейро.