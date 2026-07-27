Бюст выдающегося татарского поэта и мыслителя Габдуллы Тукая открыли в Петропавловске

В Северо-Казахстанскую область с официальным визитом прибыла делегация Республики Татарстан во главе с Раисом Республики Рустамом Миннихановым. В мероприятиях также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.

В рамках визита в Петропавловске состоялось знаковое событие — открытие памятника выдающемуся татарскому поэту, мыслителю и просветителю Габдулле Тукаю. Его литературное наследие занимает особое место в культуре тюркского мира и является символом духовного единства, преемственности поколений и общности исторических ценностей наших народов.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске, именно взаимодействие регионов наполняет двустороннее сотрудничество конкретным содержанием и служит важным фактором укрепления добрососедских отношений. Сегодняшний визит — еще одно подтверждение этому. Наши регионы связывают многовековая история, прочные духовные связи и взаимное уважение», — отметил аким области.

В ходе визита делегация Республики Татарстан посетила татарскую мечеть «Дин-Мухаммед» и культурно-просветительский центр «Мағжан орталығы».

Особое место в истории Северного Казахстана занимает вклад татарской общественности в развитие образования, науки и культуры региона. Представители татарской интеллигенции внесли значительный вклад в становление и сохранение творческого наследия великого казахского поэта Магжана Жумабаева, что стало ярким примером глубоких духовных и культурных связей между нашими народами.