Бывшая сотрудница банка устроила “ипотечную аферу” на 50 млн тенге
В Казахстане полицейские задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в серии мошенничеств на сумму более 50 млн тенге, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, задержанная ранее работала в одном из банков и использовала свой опыт, чтобы втереться в доверие к знакомым. Она предлагала помощь в оформлении ипотечных кредитов, покупке недвижимости и автомобилей, вводя людей в заблуждение.
В настоящее время зарегистрировано 12 эпизодов мошенничества, большинство потерпевших — индивидуальные предприниматели. В одном из случаев жительница района области передала подозреваемой более 23 млн тенге якобы за содействие в получении ипотеки.
По фактам возбуждено досудебное расследование. Полицейские призывают граждан проявлять осторожность и не доверять сомнительным посредникам при оформлении финансовых и кредитных услуг.
