После публикации так называемых файлов Эпштейна, в которых фигурирует имя бывшего директора Microsoft Билла Гейтса, его экс-супруга Мелинда высказалась в подкасте National Public Radio. Она призвала бывшего мужа открыто ответить на вопросы о его контактах с осуждённым преступником Джеффри Эпштейном, а также заявила, что ощущает "невероятную печаль", передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Мелинда Гейтс сказала:

– Ни одна девочка никогда не должна была оказаться в той ситуации, в которую их привёл Эпштейн, — и независимо от того, что происходило со всеми разными людьми вокруг него. Ни одна девочка. Это просто разрывает сердце. [...] Я надеюсь, что для этих теперь уже взрослых женщин будет справедливость. [...] То, через что они прошли, просто невозможно представить.

Новости о файлах Эпштейна вызывают у Мелинды тяжёлые личные воспоминания — о её собственной юности, о времени, когда её дочери были в возрасте жертв, а также об "очень, очень болезненных временах" в её браке с Гейтсом. Об упоминаниях его имени в файлах Эпштейна она говорит:

– Эти вопросы — дело этих людей и моего бывшего мужа. Они должны отвечать на эти вещи, а не я.

Билл и Мелинда Гейтс были женаты с 1994 по 2021 год. Причиной развода Мелинда назвала измены своего мужа и его дружбу с Эпштейном. Билл Гейтс позднее назвал эту дружбу ошибкой.