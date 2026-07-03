В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о хищении более 2,6 млрд тенге бюджетных субсидий, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса, передает корреспондент BAQ.KZ.

Организатором схемы следствие считает бывшего депутата маслихата Карасайского района. По версии следствия, используя опыт работы в сельском хозяйстве и знание механизмов государственного субсидирования, он создал схему незаконного получения бюджетных выплат.

По данным АФМ, в схеме использовались подконтрольные компании и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. В государственные органы предоставлялись фиктивные документы о якобы приобретении элитных саженцев малины для закладки промышленных ягодников.

"Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала. При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась", – сообщили в АФМ.

Следствие установило, что отдельные хозяйства, указанные в документах, не имели возможности выращивать малину в промышленных масштабах.

По данным ведомства, часть незаконно полученных средств – 491 млн тенге – была направлена на покупку ценных бумаг казахстанских и зарубежных компаний через брокерский счет, открытый на имя супруги подозреваемого.

Еще 400 млн тенге, как утверждает следствие, перечислили в аффилированную микрофинансовую организацию под видом временной финансовой помощи, после чего деньги были обналичены.

Кроме того, по информации АФМ, 170 млн тенге подозреваемый потратил на азартные игры в одном из казино Конаева.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая четыре квартиры, частный дом, три автомобиля и ценные бумаги. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.