Бывшего директора ТОО подозревают в хищении почти 300 млн тенге в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские раскрыли крупное мошенничество, связанное с хищением средств предприятия, работающего в сфере реализации газа. Как сообщили в Polisia.kz, первоначально в полицию Кокшетау поступило заявление о причинении ущерба на сумму около 77 млн тенге. Однако в ходе расследования были выявлены еще три эпизода противоправной деятельности. В результате общий ущерб, по данным следствия, составил почти 300 млн тенге.

По версии правоохранителей, с начала 2024 года по 2025 год денежные средства компании выводились путем обмана. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили причастность к преступлению 35-летнего бывшего директора ТОО и 38-летней жительницы Астаны.

Следствие считает, что именно на счета женщины перечислялись похищенные средства. В настоящее время в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность фигурантов к другим эпизодам.