Бывшего главу немецкой разведки заподозрили в передаче данных Китаю

Следствие в Германии проверяет бывшего президента Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга на возможное сотрудничество с китайскими спецслужбами. По данным Spiegel, после ухода с государственной службы Ханнинг работал частным консультантом. Его бывший руководитель аппарата Манфред Д. на протяжении нескольких лет, как утверждает Федеральная прокуратура Германии, передавал ему конфиденциальные материалы.

До июня 2022 года он передал Ханнингу почти 2 тыс. документов, среди которых были сведения с грифом секретности. Следствие считает, что Ханнинг мог использовать полученную информацию в своей консультационной деятельности и передавать ее третьим лицам. Оба подозреваемых были задержаны 6 октября. Ханнингу могут предъявить обвинения в шпионаже и государственной измене. Расследование продолжается.

Следователи также проверяют возможные связи Ханнинга с Азербайджаном. Баку отверг свою причастность к делу и выразил протест правительству Германии. Сам Ханнинг обвинения отвергает. Его адвокат Леон Крузе заявил, что бывший глава BND действительно располагал конфиденциальными документами, но утверждение о передаче содержащейся в них информации в ущерб Германии, тем более за деньги, не соответствует действительности.