Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был временно освобождён из-под стражи для прохождения медицинского лечения, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Его госпитализировали из-за хронической икоты, которая беспокоит политика уже несколько месяцев. По информации врачей, Болсонару провели процедуру с использованием ультразвука для локализации диафрагмального нерва, после чего ему ввели обезболивающее средство. Медики сообщили, что лечение прошло успешно.

За несколько дней до этого экс-президент также перенёс операцию по удалению паховой грыжи в частной клинике в Бразилиа. По словам его супруги, хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Проблемы со здоровьем у Болсонару сохраняются на протяжении нескольких лет и связаны в том числе с последствиями ножевого ранения, полученного им во время предвыборной кампании в 2018 году. После нападения он перенёс несколько операций.

По завершении лечения Болсонару должны вернуть под стражу. Ранее суд приговорил его к более чем 27 годам лишения свободы по делу о попытке государственного переворота.