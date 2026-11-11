Бывшего президента футбольного клуба «Қызыл-Жар» Григория Лорию объявили в межгосударственный розыск

Деньги из бюджета выделялись на развитие футбола, но теперь их судьбой заинтересовались финансовые следователи. Агентство по финансовому мониторингу объявило в межгосударственный розыск бывшего президента футбольного клуба «Қызыл-Жар СҚ» Григория Лорию. Его подозревают в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн тенге.

По данным АФМ, в 2023 году на финансирование деятельности клуба из местного бюджета было выделено 1,7 млрд тенге.

Следствие полагает, что Лория действовал в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами. По версии ведомства, для реализации схемы использовались фиктивные финансовые документы, а деньги необоснованно перечислялись на личные счета.

Кроме того, в бухгалтерскую и налоговую отчётность, как утверждает следствие, вносились заведомо недостоверные сведения. В частности, занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.

В настоящее время Григорий Лория объявлен в межгосударственный розыск.

АФМ просит граждан, располагающих информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом в дежурную часть агентства по телефону: +7 7172 70 84 78.