Суд Первомайского района столицы вынес заочный приговор экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, признав его виновным сразу по нескольким тяжким статьям, передает BAQ.KZ. Политик получил 11,5 года лишения свободы, а также был лишён всех государственных наград и подвергнут конфискации имущества.

Согласно данным агентства ТАСС, в числе обвинений - незаконное получение земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, коррупционные схемы при модернизации столичной ТЭЦ, а также участие в организации массовых беспорядков 7-8 августа 2019 года, также в Кой-Таше.

Это не первый судебный процесс над Атамбаевым, однако текущий приговор стал наиболее суровым. Примечательно, что сам экс-президент последние годы находится за пределами страны и, по словам его сторонников, считает преследование политически мотивированным. Власти же настаивают на объективности расследования и необходимости "восстановления справедливости".