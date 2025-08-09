Бывший тренер Елены Рыбакиной, Стефано Вуков, вновь получил право на аккредитацию на турнирах WTA после того, как руководящий орган женского тенниса снял с него временное отстранение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Рыбакина завершила пятилетнее сотрудничество с Вуковым в августе прошлого года, за несколько дней до начала US Open, а затем назначила своим наставником бывшего тренера Новака Джоковича Горана Иванишевича для сезона-2025. Этот этап оказался недолгим и безрезультатным.

В январе текущего года WTA подтвердила, что временно отстранила Вукова из-за возможного нарушения кодекса поведения — до завершения расследования. Однако, ещё работая с Иванишевичем, чемпионка Уимблдона 2022 года вернула Вукова в свою команду, что вызвало обеспокоенность в теннисном сообществе.

WTA полностью привержена обеспечению безопасной и уважительной атмосферы для всех спортсменов и других участников, как это закреплено в нашем кодексе поведения и кодексе защиты. Любые санкции, выносимые в связи с нарушением этих правил, тщательно рассматриваются и могут быть обжалованы в независимом трибунале, — говорится в заявлении тура.

WTA не раскрыла, кто подал жалобу на Вукова. Тренер, приведший Рыбакину к победе на Уимблдоне в 2022 году, отвергает все обвинения и в беседе с The Athletic заявил, что "никогда никого не оскорблял" — после того как издание первым сообщило о его временном отстранении.

Десятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина неоднократно подчеркивала, что Вуков не проявлял к ней плохого отношения, и ранее говорила, что ей неприятно, когда тренеры и комментаторы обсуждают эту ситуацию.