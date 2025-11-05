В Казахстане продолжают отслеживать ситуацию с проблемными кредитами среди граждан, передаёт BAQ.KZ.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отметили, что часть заемщиков, которым ранее списали задолженность, снова оформила кредиты и столкнулась с просрочками.