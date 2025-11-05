Бывшие заемщики банков вновь столкнулись с просрочкой в Казахстане
Вновь в долговой яме.
Сегодня, 17:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:24Сегодня, 17:24
101Фото: freepik.com
В Казахстане продолжают отслеживать ситуацию с проблемными кредитами среди граждан, передаёт BAQ.KZ.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отметили, что часть заемщиков, которым ранее списали задолженность, снова оформила кредиты и столкнулась с просрочками.
"В 2019 году часть граждан получила прощение долгов, но затем вновь оформила кредиты и снова вышла на просрочку. Точные данные по каждому случаю можно запросить и предоставить. В целом можно констатировать, что определённая часть заемщиков вновь столкнулась с непогашенными обязательствами", — подчеркнула Мадина Абылкасымова.
Самое читаемое
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- Рост почти 80% за год: ломбарды в Казахстане заработали больше банков?
- Женщина зарезала сожителя в Акмолинской области
- 12-летняя девочка попала под колёса авто на пешеходном переходе в Алматы
- Бектенов поручил акимам восьми регионов ускорить приватизацию футбольных клубов