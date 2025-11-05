  • 5 Ноября, 18:49

Бывшие заемщики банков вновь столкнулись с просрочкой в Казахстане

Вновь в долговой яме.

Сегодня, 17:24
АВТОР
freepik.com
Сегодня, 17:24
101
Фото: freepik.com

В Казахстане продолжают отслеживать ситуацию с проблемными кредитами среди граждан, передаёт BAQ.KZ.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отметили, что часть заемщиков, которым ранее списали задолженность, снова оформила кредиты и столкнулась с просрочками.

"В 2019 году часть граждан получила прощение долгов, но затем вновь оформила кредиты и снова вышла на просрочку. Точные данные по каждому случаю можно запросить и предоставить. В целом можно констатировать, что определённая часть заемщиков вновь столкнулась с непогашенными обязательствами", — подчеркнула Мадина Абылкасымова.

