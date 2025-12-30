Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа находится в больнице после автокатастрофы в Нигерии, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

По данным источников, авария произошла из-за превышения скоростного режима водителем внедорожника, в котором находился спортсмен. Машина потеряла управление и врезалась в грузовик, стоявший на обочине. Сам Джошуа получил незначительные травмы, однако два других участника ДТП погибли.

Напомним, что 19 декабря Джошуа провел выставочный бой против блогера Джейка Пола в Майами. Поединок завершился техническим нокаутом британского боксера в шестом раунде. Для Пола это стало вторым поражением при 12 победах в профессиональной карьере.

Энтони Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. За карьеру он девять раз защищал титулы чемпиона мира и летом 2025 года перенёс операцию на локте после поражения Даниэлю Дюбуа в сентябре 2024 года.