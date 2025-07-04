Генеральная прокуратура Казахстана официально подтвердила задержание бывшего главы Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева. Его подозревают в совершении преступления по статье 146 части 2 пунктам 1 и 2 УК РК — пытки, передаёт BAQ.KZ.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Подробности следствия, как подчеркивают в надзорном органе, не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

Издание Elmedia, ссылаясь на достоверные источники, утверждает, что Татубаев был задержан 3 июля и доставлен в Алматы. Он считается ближайшим соратником экс-сенатора и экс-генпрокурора Кайрата Кожамжарова.

Талгат Татубаев — фигура с долгим и насыщенным карьерным прошлым. С 2005 года он занимал ключевые посты в финансовой полиции, позже возглавлял антикоррупционное бюро с 2016 по 2019 год. В период работы Кожамжарова в Генпрокуратуре Татубаев руководил службой уголовного преследования, а затем стал советником министра юстиции.

По информации портала, дело ведёт межведомственная следственная группа, а в кулуарах сообщается о попытках лоббирования интересов Татубаева бывшими коллегами по силовому блоку.

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