По согласованию с Администрацией Президента в соответствии с распоряжением акима Жамбылской области Айжан Есмагамбетова назначена заместителем акима Жамбылской области по социальным вопросам, передает BAQ.KZ.

Айжан Серикбаевна родилась в 1972 году. В 1997 году окончила Казахский государственный медицинский университет по специальности "Санитария, гигиена и эпидемиология", в 2005 году Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ" по специальности "Общественное здравоохранение", а в 2008 году Almaty Management University по специальности "Менеджмент в здравоохранении".

Трудовую деятельность начала в 1990 году в качестве фельдшера-лаборанта в поликлинике №7 города Алматы.

В разные годы работала врачом-эпидемиологом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, ведущим специалистом, главным специалистом, экспертом, а также руководителем управления в Комитете санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Также занимала должности заместителя председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК — заместителя Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РК — Главного государственного санитарного врача РК, заместителя Главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК - директора департамента эпидемиологического надзора, начальника отдела эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

Руководила департаментами стратегического развития и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК; политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК; была назначена заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК - Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан; вице-министром здравоохранения Республики Казахстан - Главным государственным санитарным врачом РК.

С июля 2024 года занимала должность председателя Правления РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан.