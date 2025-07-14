Бывший "госслужащий года" Олеся Кексель подозревается в пытках
Дело Кексель и Татубаева обрастает вопросами.
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Бывший высокопоставленный сотрудник антикоррупционных структур Олеся Кексель стала фигурантом уголовного дела по статье о пытках. Генеральная прокуратура официально подтвердила её процессуальный статус, передает BAQ.KZ.
"Генеральной прокуратурой 04.07.2025 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 146, частью 2, пунктами 1, 2 Уголовного кодекса ("Пытки"), признана подозреваемой бывший заместитель руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Кексель О.И.", — сообщили в надзорном органе.
По информации прокуратуры, досудебное расследование продолжается. Иные детали дела — в том числе число эпизодов, данные о потерпевших и других подозреваемых — пока не разглашаются.
4 июля также стало известно о задержании ещё одного бывшего руководителя Нацбюро — Талгата Татубаева. Он проходит по той же статье. Было ли это частью одного дела или параллельным расследованием — не уточняется. Однако известно, что Кексель и Татубаев работали в антикоррупционной службе одновременно.
Это не первое упоминание имени Кексель в подобных обстоятельствах.
В 2019 году в Генпрокуратуру поступало заявление от гражданина, утверждавшего, что его принуждали к даче показаний, и в числе возможных участников называлась Кексель. Тогда МВД прекратило расследование, сославшись на отсутствие состава преступления.
Карьера Олеси Кексель:
- В 2017–2018 гг. — заместитель руководителя Следственного департамента Нацбюро.
- В последующие годы — глава Службы специальных прокуроров.
- В 2017 году была признана "Госслужащим года".
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