Археологи обнаружили коллективную гробницу с останками 38 человек на территории древнего комплекса Чан-Чан на севере Перу. Вместе с захоронением специалисты нашли предметы из золота и меди.

Гробницу обнаружили несколько недель назад во время раскопок археологического комплекса недалеко от города Трухильо, примерно в 500 километрах к северу от Лимы.

Что нашли в гробнице

Рядом с человеческими останками археологи обнаружили предметы из меди и золота. Специалисты продолжают исследовать захоронение и найденные артефакты, чтобы получить больше информации о людях, похороненных здесь.

Исследователи также рассчитывают установить особенности погребального обряда и значение обнаруженных предметов.

Чем он известен

Чан-Чан был столицей цивилизации чиму, которая существовала на северном побережье современного Перу до завоевания этих территорий инками.

Огромный археологический комплекс построен преимущественно из адоба – высушенного на солнце кирпича из глины и других природных материалов.

Что изучают археологи

Исследования на территории Чан-Чана продолжаются. Специалисты изучают останки и содержимое гробницы, чтобы больше узнать о жизни и погребальных традициях древней цивилизации чиму.

Новое захоронение может предоставить ученым дополнительные сведения о культуре, социальных особенностях и обычаях людей, населявших северное побережье Перу много веков назад.

Ранее археологи раскрыли тайну 4400-летней гробницы в Египте.

Гробницу обнаружили в некрополе Саккара, расположенном к юго-западу от Каира, во время летнего сезона раскопок.

Исследования проводила совместная испано-египетская экспедиция под руководством испанского египтолога Жозепа Сервельо при участии Автономного университета Барселоны и Верховного совета по делам древностей Египта.

По данным египетских властей, памятник относится к периоду правления фараона Джедкара Исеси, который правил в конце V династии.

Необычная мастаба была построена для высокопоставленного чиновника по имени Юнмен. Он занимал значимую должность в центральной администрации Древнего Египта.

В гробнице также была предусмотрена погребальная часовня для его отца Ити, занимавшего более низкий административный пост.

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