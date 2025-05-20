В ночь на 9 мая в жилом комплексе Каспиан Тауэрс (г. Актау) произошло жестокое нападение: мужчина на протяжении двух с половиной часов избивал, душил и угрожал убить свою бывшую супругу. Как рассказала сама пострадавшая, нападение произошло на 17 этаже квартиры, где они ранее проживали вместе, передает BAQ.KZ

По её словам, несмотря на крики и просьбы о помощи, никто из соседей не вмешался и не вызвал полицию. Женщине чудом удалось спастись — в состоянии аффекта она выбежала из квартиры и пробежала все 17 этажей по лестнице.

Утром 9 мая она подала заявление в полицию. Пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области подтвердила факт возбуждения уголовного дела по статье 109 УК РК (умышленное причинение вреда здоровью). Расследование продолжается.

Женщина утверждает, что ранее неоднократно прощала обидчика, несмотря на систематические побои, и не обращалась за защитой. Сейчас она боится за свою жизнь и надеется, что общественный резонанс поможет добиться справедливости.