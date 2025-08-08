Южнокорейский нападающий Сон Хын Мин, бывший игрок футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур", продолжит карьеру в американской лиге MLS. Как подтвердили в пресс-службе лондонского клуба, футболист подписал контракт с клубом "Лос-Анджелес", передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила около 27 млн долларов, что делает переход Сона самым дорогим в истории американского чемпионата. Предыдущий рекорд принадлежал Эммануэлю Латте Лату, который в феврале 2025 года перешёл из "Мидлсбро"" в "Атланту" за 21,25 млн евро.

33-летний Сон Хын Мин играл за "Тоттенхэм" с 2015 года. За десятилетие в Лондоне он стал настоящей легендой клуба, проведя 454 матча, в которых забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу. В сезоне-2024/25 нападающий помог команде выиграть Лигу Европы, а в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром АПЛ, поделив первое место с Мохаммедом Салахом.

До "Тоттенхэма" Сон выступал в Бундеслиге за "Гамбург" и "Байер". За сборную Южной Кореи он сыграл 134 матча, забил 51 мяч и сделал 23 ассиста. В его активе - золото Азиатских игр 2018 года и серебро Кубка Азии-2015.