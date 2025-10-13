Бывший посол РК в США стал замминистра иностранных дел
Сегодня, 09:04
Президент освободил Акана Рахметуллина от должности первого заместителя министра иностранных дел Казахстана. На его место назначили Ержана Ашикбаева, передает BAQ.KZ.
"Распоряжением Главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы назначен первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
Ранее Ержан Ашикбаев был послом Казахстана в США.
