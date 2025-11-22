Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару арестован в превентивном порядке после запроса федеральной полиции, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Решение санкционировал судья Верховного суда Алешандре де Мораэс, указавший на риск побега экс-главы государства, который с августа находился под домашним арестом и обжаловал приговор о попытке госпереворота.

По данным G1 и Reuters, Болсонару задержали утром 22 ноября. Он спокойно отнёсся к аресту, прошёл медосвидетельствование и был помещён в спецпомещение для высокопоставленных лиц при управлении федеральной полиции. Судья отметил, что экс-президент использовал соцсети союзников, включая своих сыновей, для распространения сообщений, подстрекающих к атакам на Верховный суд и поддерживающих иностранное вмешательство.

В сентябре Верховный суд признал Болсонару виновным сразу по пяти статьям, включая участие в вооружённой преступной организации, попытку насильственного свержения демократии и организацию госпереворота. Его сторонники 8 января 2023 года штурмовали Конгресс, Верховный суд и президентский дворец в Бразилиа. Обвинение утверждает, что "план переворота" предполагал ликвидацию президента Лулы да Силвы, вице-президента Алкмина и судьи де Мораэса. Болсонару отвергает свою причастность.