Бывший президент США Джо Байден 17 ноября представил книгу Promise Me, America («Обещай мне, Америка»), в которой рассказал о четырёх годах в Белом доме, отношениях с мировыми лидерами и конфликте с однопартийцами. В мемуарах досталось Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому, Дональду Трампу и премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Как пишет The Wall Street Journal, Байден вспоминает, что Путин во время встреч любил развалиться в кресле и демонстрировать безразличие, словно подросток. Зеленского бывший американский лидер называет «угрюмым и упрямым». По его словам, украинский президент выражал меньше благодарности за американскую помощь, чем ожидал Вашингтон. Немало внимания Байден уделил и президентской кампании 2024 года. После провальных дебатов с Дональдом Трампом однопартийцы начали убеждать его выйти из гонки.

Особенно болезненно он воспринял действия Нэнси Пелоси и Чака Шумера, назвав их поведение предательством. Примечательно, что после объявления об уходе из кампании Байден не позвонил ни Пелоси, ни Бараку Обаме. При этом о самом Трампе бывший президент рассказал неоднозначно. Он обвиняет республиканца в ответственности за штурм Капитолия 6 января 2021 года, но вспоминает и неожиданно дружелюбную встречу после выборов 2024-го.

По словам Байдена, Трамп заявил, что без политики они могли бы стать хорошими друзьями и играть вместе в гольф. Вместо запланированных 30 минут разговор продолжался почти два часа. Досталось и Биньямину Нетаньяху. Байден признался, что не доверял израильскому премьеру и считал, что тот давал обещания, которые не собирался выполнять.

Первые рецензии на книгу оказались неоднозначными. Обозреватель The Atlantic Мэтт Вайзер отметил, что Байден по-прежнему уверен в собственной правоте и болезненно воспринимает критику бывших союзников. Журналистка The New Yorker Эми Дэвидсон Соркин озаглавила свой материал «Джо Байден по-прежнему отрицает реальность». По её мнению, бывший президент так и не захотел честно обсудить влияние возраста на свою способность руководить страной.