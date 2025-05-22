Министерство внутренних дел продолжает реализацию принципа "Закон и Порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Комитета по противодействию наркопреступности, вблизи села Талапкер Акмолинской области был задержан межрегиональный курьер, занимавшийся транспортировкой наркотических веществ.

По информации МВД, задержанный перевозил синтетические наркотики по маршруту Костанай - Семей. Интересно, что курьером оказался бывший учитель математики, что стало неожиданным открытием для правоохранителей. При осмотре автомобиля с использованием служебно-розыскных собак на заднем сиденье транспортного средства в рюкзаке был обнаружен пакет с наркотическим веществом - мефедроном. Вес изъятого синтетического наркотика составил один килограмм.

Задержанный был направлен в изолятор временного содержания, а работа по расследованию продолжается. Как отметил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов, операции по выявлению и пресечению наркотрафика в стране не прекращаются, и это задержание - часть масштабной работы правоохранительных органов.