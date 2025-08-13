Центральный окружной суд Сеула постановил взять под стражу бывшую первую леди Республики Корея Ким Гон Хи, подозреваемую в коррупции, махинациях с ценными бумагами и вмешательстве в политический процесс. Об этом сообщили представители специального прокурора, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Ордер на арест супруги бывшего президента Юн Сок Ёля выдан впервые в истории страны. Сам экс-глава государства с 10 июля содержится в следственном изоляторе по другому делу.

Прокуратура обосновала необходимость ареста возможностью уничтожения улик. Защита настаивала на том, что Ким Гон Хи сотрудничала со следствием, отрицала вину и имеет проблемы со здоровьем. Слушания по вопросу ареста длились около четырёх часов, всё это время обвиняемая находилась в изоляторе Южного Сеула.

В отношении Ким Гон Хи рассматривается 16 пунктов обвинения, включая получение дорогих подарков, махинации с акциями автомобильного дилера Deutsch Motors и вмешательство в отбор кандидатов в депутаты.

Юн Сок Ёль был отстранён от должности в апреле после того, как Конституционный суд признал объявленное им военное положение нарушением основного закона.