  Bз Ближневосточного региона в Казахстан вернулись 9926 казахстанцев

Bз Ближневосточного региона в Казахстан вернулись 9926 казахстанцев

Сегодня 2026, 12:47
59
Фото: Из открытых источников

При содействии государственных органов и дипломатических представительств Казахстана из Ближневосточного региона в Казахстан возвращены 9926 казахстанцев, передает BAQ.KZ.

По информации МИД РК, из Ирана через сухопутные пункты пропуска на границе Туркменистана наземным маршрутом были вывезены трое граждан Республики Казахстан. Всего с начала эвакуации из Ирана на родину возвращены 69 граждан Казахстана.

Кроме того, 68 гражданина РК были эвакуированы из Израиля.

Дипломатические представительства Республики Казахстан в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с соотечественниками и оказывают необходимое содействие гражданам Республики Казахстан.

