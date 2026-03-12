При содействии государственных органов и дипломатических представительств Казахстана из Ближневосточного региона в Казахстан возвращены 9926 казахстанцев, передает BAQ.KZ.

По информации МИД РК, из Ирана через сухопутные пункты пропуска на границе Туркменистана наземным маршрутом были вывезены трое граждан Республики Казахстан. Всего с начала эвакуации из Ирана на родину возвращены 69 граждан Казахстана.



Кроме того, 68 гражданина РК были эвакуированы из Израиля.



Дипломатические представительства Республики Казахстан в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с соотечественниками и оказывают необходимое содействие гражданам Республики Казахстан.