Туркестан хотят превратить в цветочный хаб Центральной Азии

Туркестанская область намерена стать одним из крупнейших центров цветочной индустрии Центральной Азии. Этот вопрос обсудили во время рабочего визита делегации региона в китайскую провинцию Юньнань, которая считается главным центром цветоводства Китая.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с председателем Торгово-промышленной палаты цветочной индустрии города Куньмин Лю Цзюньфэном. Стороны обсудили сотрудничество в сферах выращивания цветов, логистики, инвестиций и экспорта.

Сегодня Куньмин производит около 80% всех цветов Китая. Здесь расположена крупнейшая цветочная биржа Азии, а продукция поставляется во многие страны мира, включая Казахстан.

"В Туркестане имеются все условия для выращивания цветочной рассады, развития современных тепличных комплексов и экспорта готовой продукции не только на рынок Казахстана, но и в страны Центральной Азии и Евразийского экономического союза. Туркестан способен стать новым центром цветочной индустрии Центральной Азии", – заявил Нуралхан Кушеров.

Ставка на теплицы и экспорт

Туркестанская область уже является лидером Казахстана по развитию тепличного хозяйства. В регионе расположено более 1000 гектаров теплиц, что составляет около 72% всех тепличных площадей страны.

Помимо овощей и фруктов здесь выращивают розы с применением голландских технологий, а также бананы, лимоны и клубнику.

В ходе переговоров глава региона предложил китайским партнерам рассмотреть возможность создания в области производственных площадок и логистического центра для поставок цветочной продукции на рынки Казахстана, Центральной Азии и стран ЕАЭС.

Миллионы цветов и 15 миллионов посетителей

Во время визита делегация посетила крупнейший в мире центр цветочных аукционов Доунань в Куньмине. Комплекс объединяет выращивание, сортировку, продажу и отправку цветов на международные рынки.

Ежедневно через аукцион проходят миллионы цветов, включая розы, лилии, хризантемы и гвоздики. Продажа осуществляется через электронную систему торгов, а после сделки продукция оперативно отправляется покупателям благодаря современной логистической инфраструктуре.

Ежегодно центр посещают около 15 миллионов человек.

По итогам визита был подписан меморандум о сотрудничестве между представителями Туркестанской области и китайскими партнерами.

По мнению участников встречи, создание единого центра производства, логистики и реализации цветов позволит увеличить экспортный потенциал региона, привлечь инвестиции и сформировать в Казахстане новый агропромышленный кластер, ориентированный на международный рынок.