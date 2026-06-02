Cathay Pacific запустит прямые рейсы между Гонконгом и Алматы
Открывать новый маршрут намерена флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific
Прямое авиасообщение между Алматы и Гонконгом планируют запустить уже в первом квартале 2027 года. Об этом стало известно в ходе встречи Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с Главой Администрации Специального административного района Гонконг КНР Джоном Ли.
Открывать новый маршрут намерена флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific. Во встрече также приняла участие директор по работе с клиентами и коммерческим вопросам перевозчика Лавиния Лау.
Согласно планам авиакомпании, рейсы по маршруту Гонконг – Алматы – Гонконг будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300.
Новый маршрут станет первым и единственным прямым авиасообщением между Казахстаном и Гонконгом.
Cathay Pacific считается одной из крупнейших авиакомпаний Азии. Базируясь в международном аэропорту Гонконга, перевозчик выполняет пассажирские и грузовые рейсы более чем по 200 направлениям по всему миру.
Ожидается, что запуск прямых рейсов позволит укрепить торгово-экономические и инвестиционные связи между Казахстаном и Гонконгом, а также будет способствовать развитию туризма и расширению международной маршрутной сети страны.
Кроме того, новый авиамаршрут может стать дополнительным транспортным мостом между Казахстаном и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
